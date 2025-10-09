كرواتيا وجمهورية التشيك يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

انتهت مباراة كرواتيا والتشيك، بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ترتيب كرواتيا والتشيك

وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب التشيكي صاحب المركز الثاني.

التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026

وتنص لوائح التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 على تأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الاثنتي عشرة مباشرة إلى النهائيات، فيما تُحسم المقاعد الأربعة المتبقية عبر الملحق الأوروبي الذي يقام في مارس 2026 بمشاركة 16 منتخبًا.

ويضم الملحق المنتخبات الوصيفة في كل مجموعة إلى جانب أربعة منتخبات من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، ممن لم تتأهل مباشرة أو تبلغ مرحلة الملحق، على أن تُجرى المنافسات بنظام المسارات الأربعة، بحيث يتأهل فريق واحد من كل مسار إلى كأس العالم.

