ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة بأول دورات معرض الزمالك للكتاب

تنطلق ضمن فعاليات معرض الزمالك للكتاب فى “الدورة الأولى” الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورشة (أنا فنان) إشراف وتدريب الفنانة القديرة وفاء الحكيم، موجهة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لاكتشاف قدراتهم، والتعبير عن أنفسهم.

معرض الزمالك للكتاب

وتقام ورشة “أنا فنان” ضمن فعاليات الدورة الأول من معرض الزمالك للكتاب فى تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد ١٢ أكتوبر لتحقيق عملية الدمج المجتمعي لذوي الهمم بإستخدام الفن، وذلك بدعم من مؤسسة مصر الخير، وبمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك.



وتستمر فعاليات ورشة (أنا فنان) الموجهة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أيام ١٣، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥م من الساعة ٤م- ٧م، ويوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥م من الساعة ٦م-٧م.

