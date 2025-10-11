السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة بأول دورات معرض الزمالك للكتاب

معرض الزمالك للكتاب.
معرض الزمالك للكتاب. فيتو

 تنطلق ضمن فعاليات معرض الزمالك للكتاب فى “الدورة الأولى” الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورشة (أنا فنان) إشراف وتدريب الفنانة القديرة وفاء الحكيم، موجهة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لاكتشاف قدراتهم، والتعبير عن أنفسهم.

 

معرض الزمالك للكتاب 

وتقام ورشة “أنا فنان” ضمن فعاليات الدورة الأول  من معرض الزمالك للكتاب فى تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد ١٢ أكتوبر لتحقيق عملية الدمج المجتمعي لذوي الهمم بإستخدام الفن، وذلك بدعم من مؤسسة مصر الخير، وبمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك.
 

وتستمر فعاليات ورشة (أنا فنان) الموجهة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أيام ١٣، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥م من الساعة ٤م- ٧م، ويوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥م من الساعة ٦م-٧م.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة المصرية العامة للكتاب الاحتياجات الخاصة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المركز القومي للمسرح والموسيقي القومي للمسرح والموسيقى المركز القومي للمسرح القومي للمسرح ذوى الاحتياجات الخاصة

الأكثر قراءة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" في بنها

والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات عمل الحكومة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يؤكد ضرورة الاستعداد ليوم الحساب (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية