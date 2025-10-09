تدريبات فنية وبدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة ديكيداها

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

مران الزمالك

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بعد الحصول على راحة سلبية لمدة أربعة أيام.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

تدريبات فنية في مران الزمالك

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقام الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بالتركيز على الجوانب الخططية،

استعدادًا للمباراة المقبلة أمام بطل الصومال.

وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

مباراة الزمالك وديكيداها

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

