حريق هائل داخل مزرعة دواجن بدمياط

شهدت قرية الكاشف التابعة لمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، اندلاع حريق هائل داخل مزرعة دواجن بالطريق الرابط بين القرية ومدينة السرو، بعدما تفاجأ الأهالى بتصاعد ألسنة اللهب وكتل الدخان الكثيف من داخل المزرعة.

وتلقى قسم شرطة الزرقا بلاغًا بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بأكثر من 6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف للتعامل مع أية إصابات محتملة.

ونجحت جهود الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة، بعد فصل التيار الكهربائى عن المنطقة، وتقديم الإسعافات الأولية لعدد من المواطنين الذين تعرضوا لاختناقات طفيفة جراء استنشاق الأدخنة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لإجراء المعاينة الأولية وتقدير حجم الخسائر المبدئية، فضلًا عن مباشرة التحقيقات لكشف أسباب وملابسات الحريق.

