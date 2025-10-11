السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق هائل داخل مزرعة دواجن بدمياط

حريق هائل داخل مزرعة
حريق هائل داخل مزرعة دواجن بدمياط

 شهدت قرية الكاشف التابعة لمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، اندلاع حريق هائل داخل مزرعة دواجن بالطريق الرابط بين القرية ومدينة السرو، بعدما تفاجأ الأهالى بتصاعد ألسنة اللهب وكتل الدخان الكثيف من داخل المزرعة.

 وتلقى قسم شرطة الزرقا بلاغًا بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بأكثر من 6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف للتعامل مع أية إصابات محتملة.

ونجحت جهود الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة، بعد فصل التيار الكهربائى عن المنطقة، وتقديم الإسعافات الأولية لعدد من المواطنين الذين تعرضوا لاختناقات طفيفة جراء استنشاق الأدخنة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لإجراء المعاينة الأولية وتقدير حجم الخسائر المبدئية، فضلًا عن مباشرة التحقيقات لكشف أسباب وملابسات الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية السيطرة علي الحريق تقديم الاسعافات الاولية قوات الحماية المدنية فصل التيار الكهربائي محافظة دمياط جهود الحماية المدنية النيابة العامة التيار الكهرباء

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات استخدام لودر فى تحطيم 3 محال بقنا

ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة معدات تصوير بالقاهرة

الداخلية تكشف ملابسات سرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بسوهاج

خلاف على أولوية المرور، الداخلية تكشف ملابسات تعدي سائق ملاكي على سيارة أجرة

الداخلية تضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبى بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه

ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحوال المدنية تواصل إرسالها قوافل مجهزة لخدمة المواطنين بعدة محافظات

الأمن يكشف حقيقة اعتداء تلميذ على زميله بسلاح أبيض في حلوان

الأكثر قراءة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" في بنها

والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات عمل الحكومة

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يؤكد ضرورة الاستعداد ليوم الحساب (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية