اليوم انطلاق منافسات النسخة 12 لبطولة الأمم الأفريقية للهوكي بالإسماعيلية

تنطلق اليوم السبت، الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، فعاليات النسخة الـ 12 لبطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي، للرجال والنساء والتي تقام منافساتها في محافظة الإسماعيلية وعلى ملعب استاد هيئة قناة السويس.

وكانت قد وصلت كافة المنتخبات للرجال والسيدات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للهوكي، في النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال والتاسعة للسيدات، والمؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا إلى محافظة الإسماعيلية.

موعد إقامة منافسات البطولة

تقام البطولة على ملاعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري.

عدد المنتخبات المشاركة في البطولة

ويشارك في منافسات الرجال ستة منتخبات هي، مصر (الدولة المستضيفة)، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، غانا، وزامبيا، أما منافسات السيدات فتضم خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وزير الشباب والرياضة يشهد وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة الأمم الأفريقية للهوكي للرجال والسيدات

كان قد شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمركز التعليم المدني بالجزيرة للإعلان عن تفاصيل بطولة الأمم الأفريقية للهوكي للرجال والسيدات والمؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تستضيفها مصر على ملاعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وتعد هذه النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال والتاسعة للسيدات، والمؤهلة إلى بطولة العالم المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا عام 2026.

حضر المؤتمر الصحفي، اللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، والكابتن سيف حامد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، الكابتن طارق مصطفى مدير البطولة الإفريقي للهوكي، وأعضاء مجلس الإدارة الاتحاد المصري، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، أكد الوزير أن استضافة مصر لهذه البطولة القارية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم استضافة كبرى البطولات الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية متميزة في القارة الأفريقية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد المصري للهوكي في نشر وتطوير اللعبة، مثمنًا الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة للخروج بالبطولة في أبهى صورة تليق باسم ومكانة مصر.

وأوضح وزير الرياضة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاتحادات الرياضية وتوفير كل سبل النجاح أمامها، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه البطولات يسهم في تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية، موجهًا التحية لجميع المنتخبات المشاركة، متمنيًا لهم التوفيق في البطولة.

من جانبه، أعرب الكابتن سيف حامد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، عن سعادته بعودة مصر لتنظيم واحدة من أهم بطولات القارة في لعبة الهوكي، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانيات تنظيمية وبنية تحتية رياضية متميزة تؤهلها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية على المستويين القاري والدولي.

وأشاد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي بالتعاون المثمر بين الاتحادين المصري والإفريقي وبدعم وزارة الشباب والرياضة، معربًا عن ثقته في أن البطولة ستخرج في أجواء تنافسية متميزة ومستوى فني رفيع يليق بتاريخ القارة الأفريقية في اللعبة، مؤكدًا أن الاتحاد يحظى بدعم كبير من الدولة ووزارة الشباب والرياضة في جميع الجوانب، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس ياسر إدريس، والذي يسهم في النهوض بالرياضة المصرية نحو العالمية.

ووجه اللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة على دعمهم المتواصل للرياضة المصرية، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل منذ توليه المسؤولية على نشر وتطوير اللعبة والمشاركة في البطولات القارية والدولية بهدف رفع مستوى اللاعبين والمدربين والاعتماد على الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى سعي الاتحاد للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من خلال دورة الألعاب الإفريقية التي ستقام في مصر عام 2027، معربًا عن فخره بعودة منتخب السيدات للمشاركة في البطولة الإفريقية بعد غياب ثماني سنوات، ومؤكدًا ثقة الاتحاد في قدرتهن على تحقيق نتائج مشرفة.

