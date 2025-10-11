محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء في نقيب مهندسي الإقليم

قدَّم اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ونائبه المهندس أحمد عصام الدين، واجب العزاء في وفاة المهندس أحمد المصري، نقيب المهندسين بالإسماعيلية، الذي وافته المنية أمس الجمعة، وذلك بسرادق العزاء المقام بنقابة المهندسين بالإسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، والمهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر.

مسيرة عمل حافلة

وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه لرحيل المهندس أحمد المصري نقيب مهندسي الإسماعيلية، مؤكدًا أنه كان مثالًا للعطاء والإخلاص في خدمة جموع المهندسين وأبناء المحافظة، وله بصمات بارزة في دعم الأنشطة النقابية والمجتمعية.

برقية عزاء لأسرة الفقيد

كما تقدَّم محافظ الإسماعيلية بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وجموع المهندسين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جانب من تقديم واجب العزاء،فيتو

كانت قد فقدت محافظة الإسماعيلية، المهندس أحمد المصرى نقيب مهندسي الإسماعيلية، الذى وافته المنية.

وأعلنت نقابة المهندسين بالإسماعيلية وفاة المهندس أحمد المصرى ونعته باسم جموع المهندسين في مصر وأبناء محافظة الإسماعيلية خاصةً.

رحيل رمز من رموز العمل الوطني

وقالت النقابة في بيان: إنها فقدت رمزا وقامة كبيرة وهو المهندس الاستشاري أحمد المصري نقيب مهندسي الإسماعيلية، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء المهني والإنساني.

وأضاف البيان: “لقد كان الفقيد نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص، وعلامة بارزة في خدمة زملائه المهندسين، ساعيًا دومًا إلى الارتقاء بالمهنة ودعم أبنائها، ومجسدًا أسمى معاني القيادة الحكيمة والإنسانية الرفيعة، وإذ تنعى النقابة هذا الفقد الجلل، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى جميع المهندسين وأبناء محافظة الإسماعيلية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم الجميع الصبر والسلوان”.

