الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بالإسماعيلية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة (صور)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
ads

 أدى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، واللواء طيار أكرم جلال - محافظ الإسماعيلية، والدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، وأحمد المسلماني - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، صلاة الجمعة، بمسجد أبي بكر الصديق بمحافظة الإسماعيلية؛ وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

 وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا لرسالة الوزارة في التواصل المجتمعي والميداني، ومواكبة لاحتفالات الدولة بأعيادها القومية التي تعزز روح الانتماء والولاء للوطن. 

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي - مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، تحت عنوان "صحح مفاهيمك" ضمن سلسلة خطب وزارة الأوقاف الهادفة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي الديني والفكري والوطني الرشيد.

أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة الأفراد والمجتمعات

 وتناولت الخطبة أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة الأفراد والمجتمعات، ومنها: الغش في الامتحانات، والحفاظ على الممتلكات العامة، وإرساء دعائم الاستقرار الأسري، مؤكدة أن الخلافات الأسرية المبنية على مفاهيم مغلوطة؛ تُزعزع أركان الأسرة وتنشر الشر في المجتمع. 

 واختُتمت الخطبة بالدعاء لمصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري الهيئة الوطنية للاعلام الدكتور نظير عياد العيد القومي للمحافظة خطبة الجمعة رئيس الهيئة الوطنية للاعلام صلاة الجمعة مسجد أبي بكر الصديق وزير الأوقاف صحح مفاهيمك

مواد متعلقة

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يزوران الإسماعيلية اليوم

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن مبادرة "صحح مفاهيمك"

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 20 مسجدا في 10 محافظات

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

سوروب: تلقيت عروض كثيرة لكن تاريخ الأهلي العريق حسم الأمر

مؤتمر الأهلي لتقديم المدرب الجديد ياس سوروب (بث مباشر)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads