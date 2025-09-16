الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
"حياة كريمة" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي القنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات الحملة،
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

شهد مركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها "حياة كريمة" لخدمة أهالى قرية أبو خليفة.  

جنايات الإسماعيلية تقضي بالإعدام شنقًا على حفيد بتهمة قتل جده لسرقته

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يجتمع بشيوخ المعاهد استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

عدد المنتفعين من القافلة 

شهدت القافلة، إقبالًا واسعًا من أهالى قرية أبو خليفة، حيث بلغ عدد المواطنين المترددين عليها ما يقارب 1400 مواطن، وذلك منذ انطلاقها في التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا. 
 

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

تخصصات القافلة الطبية 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، أن القافلة الطبية شملت عدة تخصصات، حيث استقبلت عيادة الباطنة نحو 450  مواطنًا. 

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

 فيما قدمت عيادة طب الأطفال خدماتها لحوالي 300 مواطن، وعيادة العظام لما يقارب من 250 مواطنًا، كما استقبلت عيادة الأسنان 150 مواطنًا، وعيادة الأنف والأذن نحو 100 مواطن، بالإضافة إلى عيادة المسالك البولية التي قدمت خدماتها لحوالي 100 مواطن، بينما استقبلت عيادة الجراحة نحو 50 مواطنًا، إلى جانب خدمات عيادة طب الأسرة. 

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

وأشرف على تنفيذ القافلة العميد ممدوح فوزي مسئول حياة كريمة بالإسماعيلية، المهندس رفعت محمد عمر، مسؤول حياة كريمة بمركز القنطرة غرب، وذلك في إطار التعاون المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات المواطنين على أرض الواقع.
 

