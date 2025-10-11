خبير علاقات دولية: زيارة ترامب للكنيست تحمل رسائل سياسية تتجاوز المجاملة الدبلوماسية

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى، إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل وإلقاءه خطابًا في الكنيست الاسرائيلى غدا الأحد، ليست مجرد حدث بروتوكولي فقط، بل خطوة تحمل دلالات سياسية عميقة في توقيت حساس يشهد تحولات في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وفي الخريطة السياسية بالمنطقة.

وقال: إن ترامب يتمتع بثقل سياسي وشعبي واسع داخل بلاده، يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تأكيد استمرارية رؤيته الخاصة للشرق الأوسط.

التحالف الوثيق مع إسرائيل

واكد فهمى، أن تلك العلاقات الأمريكية ارتكزت على التحالف الوثيق مع إسرائيل وإعادة صياغة موازين القوى في المنطقة من خلال { اتفاقات أبراهام } ومفهوم السلام الاقتصادي، مبينا أن إلقاء ترامب لخطاب في الكنيست يحمل بعدًا رمزيًا يعكس رغبته في تذكير الداخل الإسرائيلي والعالمي بأنه لا يزال لاعبًا سياسيًا مؤثرًا، وقادرًا على تحريك النقاش حول الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

الزيارة ليست مجرد مجاملة دبلوماسية

وبين خبير العلاقات الدولية، أن ترامب يهدف إلى التلميح لمرحلة جديدة من الانخراط الأميركي المباشر في ملفات المنطقة، وباختصار فإن الزيارة ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، بل رسالة سياسية محسوبة، هدفها تثبيت حضور ترامب كصوت قيادي لا يمكن تجاهله في معادلات الشرق الأوسط المقبلة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن أنه وافق على إلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سيفعل ذلك إذا تم طلبه رسميًا، في خطوة تعكس استمرار دوره في متابعة تنفيذ اتفاق غزة.

المرحلة التالية من اتفاق غزة

وأوضح ترامب أن المرحلة المقبلة من اتفاق غزة ستشمل نزع سلاح تدريجي وانسحابًا جزئيًا للقوات بعد إطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لترسيخ السلام وإرساء الاستقرار طويل الأمد في قطاع غزة.

تعزيز الاستقرار بعد حرب غزة

وأشار ترامب إلى أن تنفيذ هذه المرحلة سيعزز الثقة بين الأطراف المعنية ويضع الأساس لإعادة الإعمار وإحلال السلام الدائم، مؤكدًا أن كل الإجراءات ستكون ضمن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بدعم دولي وإقليمي واسع.

