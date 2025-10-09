ترامب: عدة دول ستقدم أموالًا كبيرة لإعادة إعمار غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل دول المنطقة كانت متفقة على أهمية إحلال السلام في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لإنهاء دائرة العنف وتحقيق استقرار طويل الأمد.

تعهدات مالية لإعادة الإعمار

وأضاف ترامب أن عدة دول ستقدم أموالًا كبيرة لدعم جهود إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الحياة للقطاع بعد سنوات من الدمار.

شكر ترامب للجهود الإقليمية

وأعرب ترامب عن امتنانه لقادة مصر وقطر وتركيا على مساعدتهم الكبيرة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن التعاون الإقليمي كان العامل الحاسم لإنجاح المفاوضات.

آفاق مستقبلية لغزة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قطاع غزة سيعاد إعمارها تدريجيًا، مؤكدًا أن التركيز الآن ينصب على السلام والتنمية المستدامة، وليس على النزاع العسكري.

