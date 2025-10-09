الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: عدة دول ستقدم أموالًا كبيرة لإعادة إعمار غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل دول المنطقة كانت متفقة على أهمية إحلال السلام في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لإنهاء دائرة العنف وتحقيق استقرار طويل الأمد.

 

تعهدات مالية لإعادة الإعمار

وأضاف ترامب أن عدة دول ستقدم أموالًا كبيرة لدعم جهود إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الحياة للقطاع بعد سنوات من الدمار.

شكر ترامب للجهود الإقليمية

وأعرب ترامب عن امتنانه لقادة مصر وقطر وتركيا على مساعدتهم الكبيرة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن التعاون الإقليمي كان العامل الحاسم لإنجاح المفاوضات.

آفاق مستقبلية لغزة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قطاع غزة سيعاد إعمارها تدريجيًا، مؤكدًا أن التركيز الآن ينصب على السلام والتنمية المستدامة، وليس على النزاع العسكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب اعادة اعمار غزة غزة إعمار غزة قطر تركيا مصر الرئيس الأمريكى

مواد متعلقة

ترامب: سأزور مصر لحضور توقيع اتفاق غزة وإنهاء الحرب

ترامب: سيعاد إعمار قطاع غزة وإيران تريد العمل من أجل السلام

السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر ورئيس أمريكا يرحب

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

موسى الهويس، شرقاوي أصيل يحتفل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (صور)

تفاصيل مباحثات السيسي وترامب هاتفيا اليوم

السيسي لترامب: تستحق عن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة وسحب منخفضة على القاهرة الكبرى

السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر ورئيس أمريكا يرحب

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

3 حالات يجوز فيها لشركات الكهرباء رفع العدادات، تعرف عليها

تراجع أسعار الذهب في الصاغة، هذا العيار يسجل 5420 جنيها

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads