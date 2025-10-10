الجمعة 10 أكتوبر 2025
تقديم معلومات عن الأسرى خلال 72، تفاصيل الخطوات التنفيذية لخطة ترامب لوقف الحرب بغزة

نشرت وسائل إعلام وثيقة تفصيلية بالخطوات التنفيذية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، وفيما يأتي أبرز مضامينها:

تتوقف الحرب بمجرد موافقة حماس وإسرائيل خلال 72 ساعة.
تدخل المساعدات فورا ويبدأ تنفيذ ما تضمنه اتفاق 19 يناير 2025 بهذا الشأن.
فور انسحاب إسرائيل التدريجي من محيط غزة تقدم حماس معلومات عن المحتجزين الإسرائيليين.
خلال 72 ساعة تسلم حماس جميع المحتجزين الأحياء الموجودين لدى الفصائل في غزة.
خلال 72 ساعة تسلم حماس رفات المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
خلال 72 ساعة تقدم إسرائيل جميع المعلومات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين لديها.
تشكيل آلية تبادل معلومات عن المحتجزين بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء والصليب الأحمر.
إرسال وفد مصري إلى معبر عوفر حيث يجمع الأسرى للتأكد من أسماء المقرر الإفراج عنهم.
دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة إلى غزة يوميا فور توقيع الاتفاق.
تشمل الشاحنات مساعدات وبضائع للقطاع الخاص و50 شاحنة وقود وغاز.
يتم احتساب عدد الشاحنات أسبوعيا بما لا يقل عن 4200 شاحنة.

