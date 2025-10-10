تقديم معلومات عن الأسرى خلال 72، تفاصيل الخطوات التنفيذية لخطة ترامب لوقف الحرب بغزة

نشرت وسائل إعلام وثيقة تفصيلية بالخطوات التنفيذية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، وفيما يأتي أبرز مضامينها:

تتوقف الحرب بمجرد موافقة حماس وإسرائيل خلال 72 ساعة.

تدخل المساعدات فورا ويبدأ تنفيذ ما تضمنه اتفاق 19 يناير 2025 بهذا الشأن.

فور انسحاب إسرائيل التدريجي من محيط غزة تقدم حماس معلومات عن المحتجزين الإسرائيليين.

خلال 72 ساعة تسلم حماس جميع المحتجزين الأحياء الموجودين لدى الفصائل في غزة.

خلال 72 ساعة تسلم حماس رفات المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

خلال 72 ساعة تقدم إسرائيل جميع المعلومات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين لديها.

تشكيل آلية تبادل معلومات عن المحتجزين بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء والصليب الأحمر.

إرسال وفد مصري إلى معبر عوفر حيث يجمع الأسرى للتأكد من أسماء المقرر الإفراج عنهم.

دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة إلى غزة يوميا فور توقيع الاتفاق.

تشمل الشاحنات مساعدات وبضائع للقطاع الخاص و50 شاحنة وقود وغاز.

يتم احتساب عدد الشاحنات أسبوعيا بما لا يقل عن 4200 شاحنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.