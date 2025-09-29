الإثنين 29 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب: انضمام إيران لاتفاقات أبراهام سيكون أمرًا رائعًا وهذه رسالتي لقطر

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن انضمام إيران إلى اتفاقات أبراهام سيكون «أمرًا رائعًا»، مشيدًا بدور قطر في الوساطة. 

 

رسالة ترامب لأمير قطر 

وأضاف ترامب: «أشكر دولة قطر وسمو الأمير، وهو شخص مذهل يريد السلام، وأود الاعتراف بدور قطر كوسيط».

إحياء جهود السلام بالشرق الأوسط

تصريحات ترامب تأتي في سياق مساعيه لإحياء جهود السلام بالشرق الأوسط، وتأكيده على أهمية الأطراف الإقليمية في دعم مبادرات التهدئة والتسوية بين إسرائيل وجيرانها، بما يشمل غزة وملف الأسرى.

وكشف موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذارًا رسميًا لرئيس وزراء قطر، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف الدوحة مؤخرًا.

بحسب التقرير، جاء الاعتذار خلال اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع رئيس الوزراء القطري أثناء وجوده في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد على «أهمية الدور القطري» في جهود الوساطة الجارية بشأن غزة.

 

