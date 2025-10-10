الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة لضمان وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده للمساهمة في تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لنا.

وقبل وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد لبحث سبل المساهمة في خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

دعم للمبادرات الدبلوماسية بعد اتفاق غزة

وقال متحدث باسم الاتحاد إن بروكسل تتابع عن كثب نتائج اتفاق شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الاتحاد مستعد للانخراط في أي مسار يضمن تطبيق الحل السياسي وعودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن السلام الدائم في الشرق الأوسط يتطلب احترام القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع شركائه في الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر وقطر لدعم تنفيذ الاتفاق على الأرض.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا على أن مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، مجددًا الإعراب عن تطلعه لاستقبال الرئيس "ترامب" في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.