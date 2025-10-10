السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة لضمان وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده للمساهمة في تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لنا.

وقبل وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد لبحث سبل المساهمة في خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

دعم للمبادرات الدبلوماسية بعد اتفاق غزة

وقال متحدث باسم الاتحاد إن بروكسل تتابع عن كثب نتائج اتفاق شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الاتحاد مستعد للانخراط في أي مسار يضمن تطبيق الحل السياسي وعودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن السلام الدائم في الشرق الأوسط يتطلب احترام القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع شركائه في الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر وقطر لدعم تنفيذ الاتفاق على الأرض.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا على أن مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، مجددًا الإعراب عن  تطلعه لاستقبال الرئيس "ترامب" في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي اتفاق شرم الشيخ المرحلة الأولى من خطة ترامب الولايات المتحدة

مواد متعلقة

الحزب الناصري: دخول المساعدات إلى غزة يؤكد أن القاهرة قلب العروبة النابض

اللجنة المصرية بغزة: تسيير 100 شاحنة لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

حماس: الوسطاء أبلغونا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة غدا بحرية كاملة

الأكثر قراءة

تحرك أمني لكشف هوية المتهم بإطلاق تمساح بشوارع الهرم

أول صورة للشقيقات الثلاث المتوفيات داخل حمام منزلهن بالمنوفية

بحضور وزير الداخلية وأبطال مسلسل الاختيار 2، زفاف ابنة الشهيد محمد مبروك في أحد فنادق القاهرة

نجوم الفن يدعمون إيناس الدغيدي في حفل عقد قرانها (صور)

أجواء خريفية ممتعة، الأرصاد تعلن حالة طقس غد السبت

حالة الطقس غدا، أمطار وسحب منخفضة ورياح تلطف الأجواء

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين

شبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي

دار الإفتاء توضح الألفاظ الواردة للتشهد في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads