ترامب: وافقت على إلقاء خطاب في الكنيست بعد تنفيذ اتفاق غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سيفعل ذلك إذا تم طلبه رسميًا، في خطوة تعكس استمرار دوره في متابعة تنفيذ اتفاق غزة.

المرحلة التالية من اتفاق غزة

وأوضح ترامب أن المرحلة المقبلة من اتفاق غزة ستشمل نزع سلاح تدريجي وانسحابًا جزئيًا للقوات بعد إطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لترسيخ السلام وإرساء الاستقرار طويل الأمد في قطاع غزة.

تعزيز الاستقرار بعد حرب غزة

وأشار ترامب إلى أن تنفيذ هذه المرحلة سيعزز الثقة بين الأطراف المعنية ويضع الأساس لإعادة الإعمار وإحلال السلام الدائم، مؤكدًا أن كل الإجراءات ستكون ضمن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بدعم دولي وإقليمي واسع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس: أنهينا الحرب في غزة.

وأضاف ترامب: سيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء، كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام، دول عدة ستقدم أموالا كثيرة لغزة.

وتابع ترامب: ممتن لقادة ‎قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم لنا في التوصل إلى هذه النتيجة الرائعة، الهجوم على ‎إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

