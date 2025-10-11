رئيس القومي للطفولة والأمومة: تمكين الفتيات بالتعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الاحتفال باليوم العالمي للفتاة الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، يأتي تجديدًا لالتزام الدولة المصرية بدعم حقوق الفتيات، وتمكينهن في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الطفولة والنشء.

السنباطي: نعمل على تعزيز الوعي بحقوق الفتيات ومناهضة التمييز والعنف ضدهن

وقالت "السنباطي" إن الاحتفال بهذا اليوم يجسد الإيمان بما تمتلكه الفتيات من قدرات وإمكانات يجب اكتشافها ودعمها، مشيرة إلى أن تمكين الفتيات في التعليم، والصحة، والمشاركة المجتمعية هو استثمار في مستقبل الوطن وتنميته المستدامة.

وأضافت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل من خلال برامجه ومبادراته الوطنية على تعزيز الوعي بحقوق الفتيات، ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضدهن، إلى جانب دعمهن نفسيًا واجتماعيًا ويتمثل هذا في تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأضافت "السنباطي" أن المجلس ينفذ العديد من البرامج لمناهضة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كزواج الأطفال والقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلا عن مواجهة العنف الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية، إدراكًا لخطورة هذا النوع من العنف على سلامتهن النفسية، كما ينفذ المجلس حملات توعوية تستهدف رفع الوعي لدى الأسر والفتيات حول أساليب الحماية الرقمية، وكيفية الإبلاغ عن أي انتهاك إلكتروني.

وأشارت إلى أن المجلس سيواصل جهوده من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد الفتيات وضمان حقهن في حياة آمنة وكريمة، اتساقًا مع الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.



وأكدت "السنباطي" أن الفتاة المصرية أثبتت قدرتها على القيادة والابتكار في مختلف المجالات، وأن الاستثمار في طاقاتهن يُعد أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري، داعية إلى استمرار الجهود المجتمعية والمؤسسية لتمكين الفتيات ودعم طموحاتهن، وضمان حقوقهن في بيئة آمنة ومحفزة، مشددة على أن المجلس سيظل داعمًا وشريكًا لكل فتاة في رحلتها نحو تحقيق ذاتها وبناء مستقبل أفضل لمصر.

