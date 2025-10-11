السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس القومي للطفولة والأمومة: تمكين الفتيات بالتعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن

د.سحر السنباطي،فيتو
د.سحر السنباطي،فيتو
ads

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الاحتفال باليوم العالمي للفتاة الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، يأتي تجديدًا لالتزام الدولة المصرية بدعم حقوق الفتيات، وتمكينهن في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الطفولة والنشء.

 

السنباطي: نعمل على تعزيز الوعي بحقوق الفتيات ومناهضة التمييز والعنف ضدهن 

 

وقالت "السنباطي" إن الاحتفال بهذا اليوم يجسد الإيمان بما تمتلكه الفتيات من قدرات وإمكانات يجب اكتشافها ودعمها، مشيرة إلى أن تمكين الفتيات في التعليم، والصحة، والمشاركة المجتمعية هو استثمار في مستقبل الوطن وتنميته المستدامة.

وأضافت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل من خلال برامجه ومبادراته الوطنية على تعزيز الوعي بحقوق الفتيات، ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضدهن، إلى جانب دعمهن نفسيًا واجتماعيًا ويتمثل هذا في تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية  السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأضافت "السنباطي" أن المجلس ينفذ العديد من البرامج لمناهضة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كزواج الأطفال والقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلا عن  مواجهة العنف الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية، إدراكًا لخطورة هذا النوع من العنف على سلامتهن النفسية، كما ينفذ المجلس حملات توعوية تستهدف رفع الوعي لدى الأسر والفتيات حول أساليب الحماية الرقمية، وكيفية الإبلاغ عن أي انتهاك إلكتروني.

 وأشارت إلى أن المجلس سيواصل جهوده من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد الفتيات وضمان حقهن في حياة آمنة وكريمة، اتساقًا مع الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

اليوم، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش أثر الصحة والتغذية السليمة على الطلاب

بينهم مسؤولون كبار، اليوم نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة الصحة


وأكدت "السنباطي" أن الفتاة المصرية أثبتت قدرتها على القيادة والابتكار في مختلف المجالات، وأن الاستثمار في طاقاتهن يُعد أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري، داعية إلى استمرار الجهود المجتمعية والمؤسسية لتمكين الفتيات ودعم طموحاتهن، وضمان حقوقهن في بيئة آمنة ومحفزة، مشددة على أن المجلس سيظل داعمًا وشريكًا لكل فتاة في رحلتها نحو تحقيق ذاتها وبناء مستقبل أفضل لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم والصحه الدكتورة سحر السنباطي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصري الطفولة والأمومة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات القومي للطفولة والامومة المجلس القومى للطفولة والأمومة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تمكين الفتيات سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

مواد متعلقة

نقيب الأطباء: تأمين المستشفيات وتحسين أوضاع الأطقم الطبية أهم الملفات أمام المجلس الجديد (فيديو)

غلق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 2025 وبدء عملية الفرز

نقيب أطباء القاهرة تكشف سر ضعف المشاركة في انتخابات التجديد النصفي 2025 (فيديو)

تزايد الإقبال على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بالجيزة (صور)

رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء يؤكد انتظام عملية التصويت (فيديو وصور)

شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة تشارك في انتخابات التجديد النصفي

نقيب الأطباء يوجه رسالة للأعضاء بشأن انتخابات التجديد النصفي (صور)

استئناف التصويت في انتخابات نقابة الأطباء عقب صلاة الجمعة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكاكا وقفزة في المانجو وانخفاض البرتقال البلدي

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد في البلطي وانخفاض كبير بالكابوريا وقشر البياض

الخريف يفرض سيطرته، انخفاض متواصل بدرجات الحرارة، أمطار لا تتوقف، سحب تحجب أشعة الشمس، واضطراب الملاحة الجوية عرض مستمر

أسعار الخضار اليوم، الطماطم "على قديمه" وارتفاع الليمون والجزر

منهم 7 سيدات، إصابة 8 أشخاص في تصادم "ملاكي" بسيارة نقل بطريق طوخ الزراعي

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

20 هدفًا تزين صدارة محمد صلاح للهداف التاريخي في تصفيات أفريقيا لكأس العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية