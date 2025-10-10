الجمعة 10 أكتوبر 2025
أخبار مصر

شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة تشارك في انتخابات التجديد النصفي

د.شيرين غالب
د.شيرين غالب

 شاركت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة وأستاذ الطب الشرعي في التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء وسط أجواء من المنافسة القوية بين القوائم المرشحة.

ووجهت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، الدعوة إلى جميع الأطباء المقيدين بجداول النقابة، والبالغ عددهم أكثر من 270 ألف طبيب، للمشاركة في عملية التصويت واختيار ممثليهم في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات.

ويتنافس المرشحون على 12 مقعدًا بمجلس النقابة العامة، منهم ثلاثة مقاعد للأطباء فوق السن الذين تجاوزت مدة قيدهم في النقابة  15 عامًا، وثلاثة مقاعد للأطباء تحت السن الذين لم تبلغ مدة قيدهم 15 عامًا، بالإضافة إلى  ستة مقاعد أخرى تمثل القطاعات الجغرافية المختلفة، وانتخاب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

وأكدت اللجنة العامة المشرفة أن العملية الانتخابية سوف تجرى وفق قواعد واضحة وإجراءات دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن عملية الاقتراع 

بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، مع السماح للأطباء المتواجدين داخل مقار اللجان قبل الموعد المحدد بالإدلاء بأصواتهم حتى الانتهاء من التصويت بالكامل.

الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية

وأوضحت  اللجنة أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تتضمن حضور أعضاء اللجنة من الهيئة القضائية وممثلي لجنة الإشراف بالنقابة وثلاثة من وكلاء المرشحين، وفي حال غيابهم يتم اختيار ناخبين من الحاضرين لضمان اكتمال النصاب، إضافة إلى التأكد من جاهزية مقار الاقتراع واستيفائها لكافة التجهيزات المطلوبة مثل الكبائن أو السواتر التي تضمن سرية التصويت وعدم التأثير على إرادة الناخبين.

وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى مراجعة واستلام الكشوف والبطاقات الانتخابية والنماذج الخاصة بالاقتراع، بعد فض الشمع الأحمر من الصناديق بحضور مندوبي النقابة العامة، كما سيتم التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل غلقها بالشمع الأحمر استعدادًا لبدء التصويت.

موظفين لكل صندوق انتخابي

وتتضمن العملية التنظيمية وجود موظفين لكل صندوق انتخابي، أحدهما مسؤول عن التحقق من شخصية الناخب عبر كارنيه النقابة أو مستند رسمي، والآخر مسؤول عن تسليم بطاقات التصويت والتأكد من وضعها في الصندوق بشكل صحيح. وبعد الإدلاء بالصوت، يقوم الطبيب بغمس إصبعه في الحبر الفسفوري كإجراء يضمن عدم تكرار التصويت.

وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 28 مشروعًا في 12 محافظة

الصحة: إجراء الكشف الطبي على 3521 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب

وأكدت اللجنة أنه يحق لكل مرشح أو وكيله، بموجب توكيل رسمي من النقابة أو الشهر العقاري، دخول مركز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية، كما يحق لممثلي الجمعيات والمنظمات المصرح لها بالمراقبة من قبل اللجنة العامة الحضور وتسجيل بياناتهم في كشوف المراقبين.

