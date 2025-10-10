نقيب الأطباء يوجه رسالة للأعضاء بشأن انتخابات التجديد النصفي (صور)

دعا الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، جميع الأطباء إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم.

النتيجة تكون أكثر تعبيرا عن إرادة جموع الأطباء

وأشار نقيب الأطباء إلى أنه كلما ازدادت نسبة المشاركة، كانت النتيجة أكثر تعبيرا عن إرادة جموع الأطباء.

كان الدكتور أسامة عبد الحي، قد أدلى بصوته اليوم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بمحافظة القاهرة والتي تجرى بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، بالإضافة لفروع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية.

ويستمر التصويت حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

وتشهد انتخابات التجديد النصفي منافسة بين قائمتين هما قائمة ائتلاف أطباء مصر وقائمة المستقبل.

ويتنافس المرشحون على 12 مقعدًا بمجلس النقابة العامة، منهم ثلاثة مقاعد للأطباء فوق السن الذين تجاوزت مدة قيدهم في النقابة 15 عامًا، وثلاثة مقاعد للأطباء تحت السن الذين لم تبلغ مدة قيدهم 15 عامًا، بالإضافة إلى ستة مقاعد أخرى تمثل القطاعات الجغرافية المختلفة، وانتخاب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

وأكدت اللجنة العامة المشرفة أن العملية الانتخابية سوف تجرى وفق قواعد واضحة وإجراءات دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن عملية الاقتراع ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، مع السماح للأطباء المتواجدين داخل مقار اللجان قبل الموعد المحدد بالإدلاء بأصواتهم حتى الانتهاء من التصويت بالكامل.

الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية

وأوضحت اللجنة أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تتضمن حضور أعضاء اللجنة من الهيئة القضائية وممثلي لجنة الإشراف بالنقابة وثلاثة من وكلاء المرشحين، وفي حال غيابهم يتم اختيار ناخبين من الحاضرين لضمان اكتمال النصاب، إضافة إلى التأكد من جاهزية مقار الاقتراع واستيفائها لكافة التجهيزات المطلوبة مثل الكبائن أو السواتر التي تضمن سرية التصويت وعدم التأثير على إرادة الناخبين.

وأشارت إلى أن اللجنة تتولى مراجعة واستلام الكشوف والبطاقات الانتخابية والنماذج الخاصة بالاقتراع، بعد فض الشمع الأحمر من الصناديق بحضور مندوبي النقابة العامة، كما يتم التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل غلقها بالشمع الأحمر.

