استئناف التصويت في انتخابات نقابة الأطباء عقب صلاة الجمعة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء عن استئناف التصويت بعد التوقف لأداء صلاة الجمعة اليوم.

وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء أن غلق باب التصويت سيتم في الخامسة عصرا في جميع مقار اللجان الانتخابية.

وتشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء ضعفا شديدا في إقبال الأطباء وعزوف عن المشاركة.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء وسط أجواء من المنافسة القوية بين القوائم المرشحة.

دعوة لجميع الأطباء المقيدين بجداول النقابة للمشاركة في الانتخابات

ووجهت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، الدعوة إلى جميع الأطباء المقيدين بجداول النقابة، والبالغ عددهم أكثر من 270 ألف طبيب، للمشاركة في عملية التصويت واختيار ممثليهم في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات.

