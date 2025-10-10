الجمعة 10 أكتوبر 2025
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء يؤكد انتظام عملية التصويت (فيديو وصور)

أكد الدكتور عمرو محمد علي، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها المحددة وتشهد العملية الانتخابية أجواء هادئة ومنظمة.

عملية التصويت تسير بشكل منتظم دون أي شكاوى أو معوقات

وأوضح الدكتور عمرو محمد علي في تصريحات له، أن عملية التصويت تسير بشكل منتظم دون أي شكاوى أو معوقات، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة العامة واللجان الفرعية في المحافظات لمتابعة عملية التصويت وتذليل أي عقبات قد تواجه الأطباء.

وأشار إلى أن الإقبال على التصويت ما زال متوسطا على مستوى الجمهورية، ونتوقع أن يشهد ارتفاعًا خلال الساعات المقبلة. 

ولفت إلى أنه سيتم غلق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساءً، لتبدأ بعده مباشرة عملية فرز الأصوات. 

وانطلقت  صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء وسط أجواء من المنافسة القوية بين القوائم المرشحة. 

نقيب الأطباء يوجه رسالة للأعضاء بشأن انتخابات التجديد النصفي (صور)

إقبال متزايد من الأطباء على انتخابات التجديد النصفي للنقابة بالقليوبية (صور)

ووجهت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، الدعوة إلى جميع الأطباء المقيدين بجداول النقابة، والبالغ عددهم أكثر من 270 ألف طبيب، للمشاركة في عملية التصويت واختيار ممثليهم في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات. 

