اليوم، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش أثر الصحة والتغذية السليمة على الطلاب

يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت حلقة جديدة من الموسم السابع والعشرين من البرامج الموجهة للمرأة، تحت عنوان "العام الدراسي الجديد: آمال وتطلعات"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

أثر الصحة والتغذية السليمة على الطلاب



وتأتي الندوة الرابعة من البرنامج السابع والعشرين بعنوان "أثر الصحة والتغذية السليمة على الطلاب"، ويحاضر فيها كل من: وسام محمد عبد الرحمن، أستاذ مساعد التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي للبنات جامعة الأزهر، ود. أسماء أحمد الشحات، مدرس علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وتدير الندوة د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع



وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي الندوة الرابعة من الموسم السابع والعشرين ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.



وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.



ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر هذا الرابط





وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتًا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر



وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

