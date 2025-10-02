الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

الصور الأولى لانقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا ووقوع مصابين

إسعاف المنيا
إسعاف المنيا

أصيب 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

