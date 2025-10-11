السبت 11 أكتوبر 2025
تصفيات كأس العالم، موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقناة الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواجهة نظيره غينيا بيساو، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

منتخب مصر يتأهل رسميا للمونديال

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا، بطاقة التأهل لبطولة كأس لعالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

 

مران منتخب مصر، فيتو
موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقناة الناقلة

مباراة منتخب مصر الوطني أمام غينيا بيساو هي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومحدد إقامتها غدا الأحد 12 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا بيساو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

إراحة محمد صلاح أمام غينيا بيساو

من جهة أخرى، خرج الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة المباراة أمام غينيا بيساو بسبب الإيقاف، بعد حصول كل منهما على الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة.

كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا بيساو وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات.

الجريدة الرسمية