حسام حسن يستقر على بديلي حمدي فتحي ومروان عطية أمام غينيا بيساو

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الثنائي الذي سيتم الدفع بهما في التشكيلة الأساسية للفراعنة، أمام غينيا بيساو، بدلا من حمدي فتحي وزميله مروان عطية في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الأحد المقبل، في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

غياب حمدي فتحي ومروان عطية أمام غينيا بيساو

كان إبراهيم حسن أكد غياب ثنائي خط الوسط حمدي فتحي وزميله مروان عطية، عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد أن حصل كل منهما على بطاقة صفراء في لقاء اليوم أمام جيبوتي.

مروان عطية، فيتو

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن حسام حسن إستقر بالفعل على الدفاع بمهند لاشين في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام غينيا بيساو، ليحل بديلا عن زميله مروان عطية في مركز 6، فيما يقترب محمود صابر من المشاركة أساسيا بديلا عن حمدي فتحي في مركز 8، ولكن يبقى الأمر قابلا للتعديل في أي لحظة، بحسب وجهة النظر الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وطريقة اللعب التي ينوي تطبيقها أما غينيا بيساو.

حمدي فتحي، فيتو

منتخب مصر يتأهل رسميا للمونديال

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا، بطاقة التأهل لبطولة كأس لعالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقناة الناقلة

مباراة منتخب مصر الوطني أمام غينيا بيساو هي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومحدد إقامتها يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.