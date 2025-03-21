طريقة تحضير سيروم زيت الأرجان لترطيب عميق للبشرة

السيروم للبشرة من أهم مستحضرات العناية بها لأنه يحدد خلايا البشرة ويحافظ على شبابها لأنه يرطبها ويحميها عن التجاعيد.

والسيروم له أنواع عديدة وتحرص الفتيات على استخدامه لفترات طويلة على حسب نوع البشرة حفاظا على جمالها وشبابها.

كيفية تحضير سيروم الأرجان

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، سيروم الأرجان لترطيب عميق للبشرة.

المكونات:-

1 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

1 ملعقة صغيرة من زيت الورد.

3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

طريقة التحضير:

امزجي جميع المكونات في زجاجة صغيرة معقمة.

رجي الزجاجة جيدًا قبل كل استخدام.

ضعي بضع قطرات من السيروم على بشرتك ودلكي بلطف.

استخدمي السيروم يوميًا قبل النوم للحصول على بشرة ناعمة وشابة.

يُفضل تخزين السيروم في مكان بارد ومظلم للحفاظ على فعاليته.

جربي السيروم على جزء صغير من البشرة قبل استخدامه بالكامل لتجنب الحساسية.

استخدمي السيروم على بشرة نظيفة وجافة لضمان امتصاصه بشكل جيد.

سيروم الأرجان

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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