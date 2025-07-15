ترطيب الشعر الجاف أمر ضروري للحفاظ عليه من التقصف والهيشان مايحافظ على مظهره ولمعانه خاصة فى فصل الصيف.

وترطيب الشعر لا يتم بالكريمات اليومية العادية بل يجب من خلال وصفات الزيوت الطبيعية التى تغذى. وترطب الشعر بعمق.

كيفية استخدام زيت الأرجان لترطيب الشعر الجاف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، طريقة استخدام زيت الأرجان لترطيب الشعر الجاف.

المكونات:-

زيت الأرجان ويفضل شرائه من مكان موثوق منه

الطريقة:-

نحضر زيت الأرجان ونأخذ منه على حسب حجم الشعر وكثافته.

ثم ندهن الشعر به جيدا من الجذور حتى الأطراف.

نلف الشعر ونغطيه لمدة ساعة ونصف

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.

ثم نجفف الشعر ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذه الوصفة تزيد من جمال الشعر ولمعانه ونعومته وتمنع التقصف والهيشان.

يمكن إستخدام زيت الأرجان فى الترطيب اليومى للشعر حفاظا على جماله.

زيت الأرجان لترطيب الشعر الجاف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.



زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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