أخبار الفن اليوم: إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها.. محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس.. استياء عمر حسن يوسف بسبب تجاهل مهرجان المهن التمثيلية للمسرح لوالده

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

ينتظر جمهور شيرين عبد الوهاب أغانيها الجديدة والتي من المفترض أن تطرح قريبا على فترات متقاربة.

وأكد الشاعر الغنائي تامر حسين في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه يعقد في الفترة الحالية جلسات عمل مكثفة مع شيرين لتجهيز أغانٍ من كلماته تمهيدا لطرحها.

اجأ المخرج محمد سامي زوجته الفنانة مي عمر بهدية فاخرة بمناسبة عيد ميلادها، حيث أهداها سيارة من طراز "رولز رويس".

وشاركت مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بمجموعة صور من اللحظة، أظهرت خلالها السيارة الفارهة، وسط تفاعل كبير من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي، بحفل زواجها من أحد رجال الأعمال، وذلك بعد إعلانها مؤخرا إلغاء حفل الزفاف بسبب الانتقادات.

وكانت قد نشرت المخرجة إيناس الدغيدي للمرة الأولى صورة زوجها الجديد، وذلك بعد أنباء زواجها التي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا، وعرضها لكثير من الانتقادات.

أعرب الفنان عمر حسن يوسف، نجل الراحل حسن يوسف، عن استيائه من تجاهل القائمين على مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح لوالده في أغنية المهرجان التي قدمها الفنان تامر حسني، مؤكدًا أهمية تكريم والده وإبرازه لما قدمه من إسهامات كبيرة في الفن.

قال عمر حسن يوسف عبر حسابه على “فيس بوك”: "مع احترامي الكامل لأغنية تامر حسني المقدمة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، لكن من صمم الفيديو يحتاج أن يراجع تاريخ المسرح والفن المصري ويخبرنا أين كان مكان والدي حسن يوسف في هذا الفيديو؟ أم أنهم ربما لا يرون الدور الكبير الذي قدمه للفن المصري؟ هذا أمر غريب جدًا ومثير للسخرية، كان من الأفضل أن تراجعوا أكثر قبل تقديم الأغنية".

علقت الفنانة أميرة أديب علي الانتقادات التي تتعرض لها من حين لآخر عبر السوشيال ميديا وقالت:" أنا اكتشفت إن الواحد مش بيعرف يرضي كل الناس، في الأول كانت فترة صعبة أوي كنت بفكر أسيب الفن والشغلانة دي

وأضافت في تصريحات تليفزيونية:" وأقعد في البيت وأحس باكتئاب وكنت بحس إني كل الناس ضدي وبتكرهني وأنا معملتش حاجة، أنا كنت عايزة أغني ومعنديش مانع حد يقولي الأغنية دي مقرفة، ولكن كان في ناس يتقولي إني قبيحة واللي ضايقني أن الدنيا فيه ناس كده أصلا.

كشف الفنان آسر ياسين عن مشاهد من فيلمه الجديد “إن غاب القط” والذي يجمعه بالفنانة أسماء جلال.

وظهر “آسر” في المشاهد التي ظهر فيها وهو يجري داخل محطة مترو الأوبرا ويقول: “أنا راجل توكسيك له تحب واحد توكسيك ”

كشف المنتج أحمد السبكي عن تعاقده رسميًا مع الفنانة مي عمر لبطولة فيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، أمام النجم أحمد العوضي، في تعاون سينمائي يُتوقع أن يكون من أبرز أعمال الموسم المقبل.

وأكد السبكي أن الفيلم يجري التحضير له حاليًا، حيث تم رصد ميزانية ضخمة لخروجه بأفضل صورة إنتاجية، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، في إطار السعي لتقديم عمل بمواصفات عالمية.

واصل الفنان تامر عاشور، تجهيز ألبوم الشتاء تمهيدا لطرحه بعد نجاح آخر ألبوماته الذي كان يحمل اسم “ياه”.

وانتهي تامر عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو والتي تميل إلي الطابع الدرامي.

