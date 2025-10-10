تامر عاشور يواصل تجهيز ألبوم الشتاء ويسجل أغاني جديدة

يواصل الفنان تامر عاشور، تجهيز ألبوم الشتاء تمهيدا لطرحه بعد نجاح آخر ألبوماته الذي كان يحمل اسم “ياه”.

ألبوم تامر عاشور في الشتاء

وانتهي تامر عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو والتي تميل إلي الطابع الدرامي.

ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويستعد النجم تامر عاشور لخوض تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

أغنية تامر عاشور باللهجة اللبنانية من ألحان وتوزيع ميشال فاضل ومن كلمات علي المولى.

ويستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي مميز يوم 23 أكتوبر المقبل، وسط ترقب كبير من جمهوره في العراق، وذلك في إطار جولته الفنية التي تستهدف عددًا من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

