إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها بين الأصدقاء والأقارب (فيديو وصور)

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي، بحفل زواجها من أحد رجال الأعمال، وذلك بعد إعلانها مؤخرا إلغاء حفل الزفاف بسبب الانتقادات.

وكانت قد نشرت المخرجة إيناس الدغيدي للمرة الأولى صورة زوجها الجديد، وذلك بعد أنباء زواجها التي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا، وعرضها لكثير من الانتقادات.

وعلقت “الدغيدي" على صورة زوجها: “أصدقائي الغاليين كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط، نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر على معنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان”.

وأضافت: “ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي بالعائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون وعقبال عندكم يا حبايب”.

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء على نطاق واسع تزعم زواجها برجل أعمال، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا.

