استياء عمر حسن يوسف بسبب تجاهل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح لوالده

أعرب الفنان عمر حسن يوسف، نجل الراحل حسن يوسف، عن استيائه من تجاهل القائمين على مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح لوالده في أغنية المهرجان التي قدمها الفنان تامر حسني، مؤكدًا أهمية تكريم والده وإبرازه لما قدمه من إسهامات كبيرة في الفن.

قال عمر حسن يوسف عبر حسابه على “فيس بوك”: "مع احترامي الكامل لأغنية تامر حسني المقدمة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، لكن من صمم الفيديو يحتاج أن يراجع تاريخ المسرح والفن المصري ويخبرنا أين كان مكان والدي حسن يوسف في هذا الفيديو؟ أم أنهم ربما لا يرون الدور الكبير الذي قدمه للفن المصري؟ هذا أمر غريب جدًا ومثير للسخرية، كان من الأفضل أن تراجعوا أكثر قبل تقديم الأغنية".

يُذكر أن تامر حسني كان المفاجأة الكبرى في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، حيث ألقى كلمة مؤثرة قال فيها: “بتشرف بوجودي النهاردة في مكان كنت فيه زمان من شباب مسرح الجامعة، وربنا كرمني بالسعي والاجتهاد، وكل واحد فيكم هييجي يوم ويبقى في مكان العظماء دول، دي سنة الحياة، وتحية من قلبي لكل العظماء”.

