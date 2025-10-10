مي عمر وأحمد العوضي في "شمشون ودليلة"، أحمد السبكي يكشف تفاصيل المشروع (صور)

كشف المنتج أحمد السبكي عن تعاقده رسميًا مع الفنانة مي عمر لبطولة فيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، أمام النجم أحمد العوضي، في تعاون سينمائي يُتوقع أن يكون من أبرز أعمال الموسم المقبل.

وأكد السبكي أن الفيلم يجري التحضير له حاليًا، حيث تم رصد ميزانية ضخمة لخروجه بأفضل صورة إنتاجية، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، في إطار السعي لتقديم عمل بمواصفات عالمية.

وأضاف السبكي في تصريحات خاصة: "الفيلم مشروع كبير، والتجهيزات جارية على قدم وساق، والميزانية المرصودة تعكس طموحنا في تقديم عمل مختلف ومميز للجمهور".

مي عمر تنضم رسميًا

ويعد هذا هو أول تعاون سينمائي بين مي عمر وأحمد العوضي، فيما يجمع النجمين في إطار قصة رومانسية مشوقة مستوحاة من أسطورة "شمشون ودليلة" الشهيرة، ولكن برؤية عصرية تناسب الذوق العام والجمهور المصري والعربي.

وفي سياق آخر، حذّر السبكي من وجود صفحات مزيفة تنتحل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بعمليات نصب على المواطنين، مدّعية أنها تابعة له وتقوم بإجراء "كاستينج" مقابل رسوم مالية.

وقال السبكي: "في ناس بينصبوا على الجمهور باسم أحمد السبكي، وبيطلبوا 600 جنيه بحجة إننا بنعمل كاستينج! أنا عمري ما طلبت فلوس من حد علشان يشارك في عمل فني، والناس للأسف بتصدق وفرحانة."

وطالب المنتج الكبير الجمهور بعدم التعامل مع أي صفحات غير رسمية، مؤكدًا أن أعماله الفنية تُعلن عنها فقط من خلال القنوات الرسمية المعروفة.

ومن المتوقع أن ينطلق تصوير فيلم "شمشون ودليلة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من ترشيح باقي فريق العمل وتحديد مواقع التصوير داخل مصر وخارجها.

