آسر ياسين يكشف عن مشاهد من فيلمه الجديد "إن غاب القط" (فيديو)

آسر ياسين
آسر ياسين

كشف الفنان آسر ياسين عن مشاهد من فيلمه الجديد “إن غاب القط” والذي يجمعه بالفنانة أسماء جلال. 

وظهر “آسر” في المشاهد التي ظهر فيها وهو يجري داخل محطة مترو الأوبرا ويقول: “أنا راجل توكسيك له تحب واحد توكسيك ”

وتشهد أحداث الفيلم والمقرر عرضه قريبا، قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر يس لحل الأزمة بينهما.

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر يس وكارمن بصيبص، منهم أسماء جلال، ومحمد شاهين، وعلي صبحي، وسماح أنور، بالإضافة آخر إلى عدد من الفنانين.

فيلم إن غاب القط

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح وإنتاج شركة Kay Oh pictures.

يذكر أن آخر مشاركات كارمن بصيبص السينمائية في مصر، كان فيلم "العارف" عام 2021، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة. تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

