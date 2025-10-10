محمد سامي يهدي زوجته مي عمر سيارة رولز رويس

بمناسبة عيد ميلادها..

فاجأ المخرج محمد سامي زوجته الفنانة مي عمر بهدية فاخرة بمناسبة عيد ميلادها، حيث أهداها سيارة من طراز "رولز رويس".

وشاركت مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بمجموعة صور من اللحظة، أظهرت خلالها السيارة الفارهة، وسط تفاعل كبير من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

وحرص عدد كبير من متابعي مي عمر على تهنئتها بعيد ميلادها، حيث انهالت عليها التعليقات التي تعبّر عن المحبة والتمنيات بالسعادة، خاصة بعد نشرها صور السيارة الفاخرة التي أهداها لها زوجها محمد سامي.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا عبر "إنستجرام"، وتصدرت مي عمر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

فيلم شمشون ودليلة

كشف المنتج أحمد السبكي عن تعاقده رسميًا مع الفنانة مي عمر لبطولة فيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، أمام النجم أحمد العوضي، في تعاون سينمائي يُتوقع أن يكون من أبرز أعمال الموسم المقبل.

وأكد السبكي أن الفيلم يجري التحضير له حاليًا، حيث تم رصد ميزانية ضخمة لخروجه بأفضل صورة إنتاجية، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، في إطار السعي لتقديم عمل بمواصفات عالمية.



وأضاف السبكي في تصريحات خاصة: "الفيلم مشروع كبير، والتجهيزات جارية على قدم وساق، والميزانية المرصودة تعكس طموحنا في تقديم عمل مختلف ومميز للجمهور".

