منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب السنغال فوزا عريضا أمام نظيره جنوب السودان، بخسمة أهداف دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهم اليوم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وبتلك النتيجة عزز منتخب السنغال تواجده صدارة ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم، برصيد 21 نقطة، بينما ياتي جنوب السودان في المركز السادس والاخير برصيد 4 نقاط.

البرازيل يواجه السنغال وتونس وديا

وافق الاتحاد البرازيلي شفيها على خوض مواجهتين ضد منتخبي السنغال وتونس وديا في شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا لشبكة "جلوبو" البرازيلية فإن مواجهة السنغال ستقام في إنجلترا على ملعب الإمارات وتونس ستقام في فرنسا على ستاد دو فرانس.

وسبق أن طلب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر مواجهة البرازيل وديا في شهر مارس المقبل مفضلا مواجهة منتخبات إفريقية في نوفمبر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب ديسمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى تأكيد المباريات لن يكون قبل أسبوعين من الآن، خاصة أم السنغال لم تضمن بشكل رسمي التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي حال تعثرت أسود التيرانجا في التصفيات وخوضها للملحق الإفريقي الشهر المقبل سيتعين إلغاء المباراة الودية المقررة.

