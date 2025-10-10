الجمعة 10 أكتوبر 2025
منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا بيساو في آخر تصفيات المونديال

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته، بعد عودته من المغرب، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026, المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا قويًّا مساء اليوم، على ملعب إستاد القاهرة الدولي تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، يتضمن تدريبات الجري والاحماء، ثم تدريبات بالكرة لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية ويختتم بتقسيمة قصيرة بين اللاعبين.

 

منتخب مصر يتأهل رسميا للمونديال

وحسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا، بطاقة التأهل لبطولة كأس لعالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقناة الناقلة

مباراة منتخب مصر الوطني أمام غينيا بيساو هي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومحدد إقامتها يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر أمام غينيا في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

 

بعثة منتخب مصر تعود من المغرب

وعادت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، من المغرب مساء الخميس، على متن طائرة مصر للطيران، قادمة من مطار الملك محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بعد التأهل لمونديال كأس العالم 2026 والذي يقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

