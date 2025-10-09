الجمعة 10 أكتوبر 2025
رياضة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ للقاهرة

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، عودة الثنائي عمر جابر وكريم حافظ إلى القاهرة، بعد تعرضهما للإصابة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في المغرب استعدادًا لبطولة كأس العرب المقرر لها في قطر ديسمبر المقبل.

وفي المقابل، استدعى الجهاز الفني اللاعب كريم العراقي، على أن ينضم إلى معسكر المنتخب غدًا الجمعة لتعويض الغيابات ودعم صفوف الفريق قبل المواجهة الودية المقبلة أمام البحرين.

منتخب مصر يواجه البحرين وديًا

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب البحرين، يوم الأحد المقبل، بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

25 لاعبا قوام بعثة منتخب مصر في معسكر المغرب

وتضم بعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب 25 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، زلاكة، بسبب الإصابة.

