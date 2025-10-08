أرقام وإنجازات حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر، تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخب الفراعنة ونظيره الجيبوتي، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ارقام حسام حسن مع منتخب مصر

وتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر في فبراير الماضي بالمشاركة في كأس العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأت بفوز على نيوزيلندا (1 – 0) ثم الخسارة أمام منتخب كرواتيا وصيف مونديال 2018 وثالث مونديال 2022 (2 – 4) في نهائي البطولة.

وقاد حسام حسن منتخب مصر للفوز على بوركينافاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (2 – 1) في 6 يونيو 2024.

ورغم التعادل مع منتخب غينيا بيساو (1 – 1) في الجولة الرابعة خارج الديار في تصفيات المونديال، استعاد المنتخب مسيرة التألق تحت قيادة مديره الفني الوطني وحقق 4 انتصارات متتالية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية على منتخبات الرأس الأخضر (3 – 0) وبوتسوانا (4 – 0) وموريتانيا (2 – 0) و(1 – 0) وأمن بطاقة العبور للنهائيات التي تستضيفها المغرب في ديسمبر ويناير القادمين قبل أن ينهي مشواره بتعادلين مع الرأس الأخضر وبوتسوانا بهدف.

وخاض منتخب مصر مباراتين في تصفيات كأس العالم خلال مارس الماضي وتمكنوا من حسم لقاء إثيوبيا (2 – 0) في الجولة الخامسة في مدينة الدار البيضاء المغربية وسيراليون (1 – 0) في الجولة السادسة على ملعب القاهرة الدولي وأخيرًا أثيوبيا 2-0 على ستاد القاهرة وتربعوا على صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر وجيبوتي

يتفوق منتخب مصر على جيبوتي بفارق كبير في القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم، حيث تصل قيمة لاعبي الفريق 82.60 مليون يورو، في حين لا تتجاوز قيمة لاعبي جيبوتي حاجز الـ500 ألف يورو.

ويعتبر أغلى 3 لاعبين لدى جيبوتي هم يابي سعيد، وعلى يوسف، وإبراهيم إدريس بـ50 ألف يورو لكل منهما.

الفوز يقود الفراعنة إلى مونديال أمريكا

يدخل منتخب مصر مباراته الليلة أمام جيبوتي، محملًا بآمال وأحلام ملايين المصريين، الذين يطمحون في رؤية منتخب بلادهم في بطولة كأس العالم القادمة في بلاد العم سام، خاصة بعد غيابه عن مونديال 2022 في قطر.

لذلك لن يكون أمام الفراعنة بديلًا عن تحقيق الفوز على منتخب جيبوتي، لحسم بطاقة التأهل رسميًّا للعرس الكروي الأكبر الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم كل أربع سنوات.

حسام حسن مع محمد صلاح، فيتو

فوز منتخب مصر على جيبوتي الليلة بأي نتيجة، يعني تأهله رسميًّا لنهائيات كأس العالم 2026، لذلك بات من المؤكد أن يدفع حسام حسن مديره الفني بالقوة الضاربة الهجومية في تشكيلة الفراعنة من أجل تحقيق الفوز والعودة من كازابلانكا بتأشيرة المونديال.

ترتيب مجموعة مصر

يتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة، وسيكون هناك جولة أخيرة لمنتخب مصر مع غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات المونديالية.

ويبحث منتخب مصر عن التأهل إلى مونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

تنقل مباراة مصر وجيبوتي مجانًا وحصريًّا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

