مجموعة مصر، إثيوبيا تتخطى غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

كأس العالم، فاز منتخب إثيوبيا على نظيره غينيا بيساو، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أماهورو، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

جاء هدف منتخب إثيوبيا عن طريق رامكيل جيمس في الدقيقة 27، بعد ضربة ثابتة نفذت بعرضية داخل منطقة الجزاء قابلها اللاعب برأسية في شباك غينيا الاستوائية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بتصفيات المونديال

ويحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026، بـ20 نقطة من 8 مواجهات.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- مصر | 20 نقطة

2- بوركينا فاسو | 15 نقطة

3- سيراليون | 12 نقطة

4- غينيا بيساو | 10 نقاط

5- إثيوبيا | 9 نقاط

6- جيبوتي | نقطة واحدة

الفوز يقود الفراعنة إلى مونديال 2026

منتخب مصر يدخل مباراته الليلة أمام جيبوتي، محملًا بآمال وأحلام ملايين المصريين، الذين يطمحون في رؤية منتخب بلادهم في بطولة كأس العالم القادمة في بلاد العم سام، خاصة بعد غيابه عن مونديال 2022 في قطر.

لذلك لن يكون أمام الفراعنة بديلًا عن تحقيق الفوز على منتخب جيبوتي، لحسم بطاقة التأهل رسميًّا للعرس الكروي الأكبر الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم كل أربع سنوات.

