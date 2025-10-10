الجمعة 10 أكتوبر 2025
انطلاق مهرجان الألعاب الرياضية في الساحل الشمالي بالتعاون مع اتحاد السباحة

انطلقت فعاليات مهرجان الألعاب الرياضية في الساحل الشمالي، بمشاركة نخبة من الأندية الرياضية الكبرى في مصر، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتحويل منطقة الساحل الشمالي إلى وجهة مزدهرة طوال العام، وليس مقتصرة على موسم الصيف فقط. 

كما يعكس الحدث حرص القائمين عليه على تعزيز مكانة مراسي كوجهة سياحية ورياضية متكاملة، تساهم في دعم الرياضة وتنشيط السياحة الداخلية والدولية على مدار العام.

الأندية المشاركة في المهرجان 

ويشارك في المهرجان عدد من أبرز الأندية المصرية، وهي:

النادي الأهلي

نادي سبورتنج

نادي نيو جيزة

نادي هليوبوليس الرياضي

نادي الجزيرة

نادي الصيد المصري

نادي وادي دجلة

ويمتد المهرجان على مدار يومين، حيث يشهد اليوم الأول إقامة كأس مراسي لكرة الماء بين الأندية المشاركة، بينما يتضمن اليوم الثاني بطولة في لعبة الثلاثي (ترايثلون) بمشاركة أبطال مصر في اللعبة، إلى جانب رياضيين من عشر دول من بينها فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، روسيا، السويد، والصين.

ويُعد هذا الحدث الرياضي الكبير خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم الرياضة والسياحة المستدامة في مصر، وجعل الساحل الشمالي مركزًا للفعاليات الرياضية الدولية على مدار العام.

الجريدة الرسمية