الشرطة الإسبانية تعتقل 21 مشجعا من ألتراس برشلونة وريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

 ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 21 فردًا من مجموعتي ألتراس (Boixos Nois) و(United Family) في مدن إشبيلية وبرشلونة وتاراجونا وجيرونا.

 يأتي ذلك بسبب علاقة المتهمين المزعومة بأحداث العنف التي سبقت مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في 26 من أبريل  الماضي على ملعب لا كارتوخا بالعاصمة الأندلسية إشبيلية.

وحسب ما ذكرت الشرطة الوطنية الإسبانية اليوم الجمعة في بيان، فقد تم توجيه تهم الإخلال بالنظام العام وإحداث أضرار والانتماء لجماعة إجرامية لهؤلاء المتهمين.

كما واجه أحد هؤلاء المتهمين تهم الاعتداء وإحداث إصابات لأحد عناصر الشرطة.

ومن بين المعتقلين يوجد أحد أفراد مجموعة ألتراس (Boixos Nois) الذي كان قد تم اعتقاله في يوم أحداث الشغب بتهمة الاعتداء على أفراد الشرطة.

وانتهت العملية الشرطية باعتقال 21 فردا من مجموعة ألتراس (Boixos Nois)، 14 بمدينة برشلونة وشخص من تاراجونا وآخر في جيرونا، بالإضافة إلى 4 من أفراد من ألتراس (United Family) في إشبيلية.

