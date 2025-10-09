إصابة خطيرة للاعب في الدوري الصيني قد تؤدي إلى الشلل

تعرض الدولي التوجولي صامويل أسامواه، لإصابة قوية بكسر في عنقه بعد اصطدامه بلوحة إعلانية على جانب الملعب خلال مباراة الدوري الصيني.

إصابة قوية للاعب في الدوري الصيني

وتُظهر لقطات إصابة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا وهو يتعرض للدفع من قبل أحد المنافسين، خلال مباراة أُقيمت في الدوري الصيني الأول، أثناء تنافسهما على الكرة، ليصطدم برأسه مباشرة بلوحة إعلانية إلكترونية.

وقال نادي جوانجشي بينجوو الذي يلعب له أسامواه: إن "الأخير تعرض لكسور في الرقبة وتلف في الأعصاب، وخضع لاحقًا لعملية جراحية".

وكشف النادي في بيانه، "هو معرض لخطر الإصابة بشلل نصفي علوي، وسيغيب عن جميع المباريات المتبقية هذا الموسم. وقد تتأثر مسيرته الكروية بشكل خطير أيضًا".

ولاحقًا، ذكر النادي بأن أسامواه يتعافى من الجراحة وهو حاليًا في حالة مستقرة.

وتابع النادي الصيني: "يتقدم نادي جوانجشي بينجوو بخالص الشكر لجميع الجماهير وكافة فئات المجتمع على اهتمامهم ودعمهم لصامويل أسامواه".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن تطورات حالته الصحية في الوقت المناسب بعد إجراء الفحوص والمتابعات اللازمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.