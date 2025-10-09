الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إصابة خطيرة للاعب في الدوري الصيني قد تؤدي إلى الشلل

اللاعب التوجولي صامويل
اللاعب التوجولي صامويل أسامواه

تعرض الدولي التوجولي صامويل أسامواه، لإصابة قوية بكسر في عنقه بعد اصطدامه بلوحة إعلانية على جانب الملعب خلال مباراة الدوري الصيني.

إصابة قوية للاعب في الدوري الصيني 

وتُظهر لقطات إصابة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا وهو يتعرض للدفع من قبل أحد المنافسين، خلال مباراة أُقيمت في الدوري الصيني الأول، أثناء تنافسهما على الكرة، ليصطدم برأسه مباشرة بلوحة إعلانية إلكترونية.

وقال نادي جوانجشي بينجوو الذي يلعب له أسامواه: إن "الأخير تعرض لكسور في الرقبة وتلف في الأعصاب، وخضع لاحقًا لعملية جراحية".

وكشف النادي  في بيانه، "هو معرض لخطر الإصابة بشلل نصفي علوي، وسيغيب عن جميع المباريات المتبقية هذا الموسم. وقد تتأثر مسيرته الكروية بشكل خطير أيضًا".

ولاحقًا، ذكر النادي بأن أسامواه يتعافى من الجراحة وهو حاليًا في حالة مستقرة.

وتابع النادي الصيني: "يتقدم نادي جوانجشي بينجوو بخالص الشكر لجميع الجماهير وكافة فئات المجتمع على اهتمامهم ودعمهم لصامويل أسامواه".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن تطورات حالته الصحية في الوقت المناسب بعد إجراء الفحوص والمتابعات اللازمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الصيني عملية جراحية مباراة ال مباريات متابعات مباراة الدوري

مواد متعلقة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن الشكل الجديد لجوائز الأفضل

صلاح يعتلي القمة، ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

90 دقيقة تفصل الجزائر عن الصعود لكأس العالم من بوابة الصومال

مصر البهية، فيفا يهنئ الفراعنة بالتأهل إلى كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 9-10-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

تراجع في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4662 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads