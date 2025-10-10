الجمعة 10 أكتوبر 2025
رياضة

مدافع منتخب إنجلترا يعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات رغم كسر يده

إنجلترا
إنجلترا

 أعلن المدافع الإنجليزي دان بيرن، لاعب نيوكاسل يونايتد والمنتخب الإنجليزي، تعرضه لكسر في اليد، لكنه شدد على استعداده للمشاركة في المباريات المقبلة دون غياب.

بيرن يؤكد جاهزيته

وقال بيرن في تصريحات صحفية: "لقد كسرت يدي بالفعل، أعتقد أنني حاولت الإمساك بأحد اللاعبين وشعرت بشيء ينكسر."

وأضاف: "ذهبت إلى مختص، وأخبرني أنني أستطيع اللعب رغم الإصابة. أنا جاهز لمباراة لاتفيا، وجاهز أيضًا لنيوكاسل."

 

وختم مدافع نيوكاسل حديثه بثقة قائلًا: "لن أغيب بسبب كسر في اليد! هذا لا شيء بالنسبة لي، لقد تعرضت لإصابات أسوأ من ذلك، أنا مستعد ومستعد للعب."

 

ويُعد بيرن أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب إيدي هاو، حيث يتميز بثبات مستواه وقوته البدنية، ومن المتوقع أن يشارك في المواجهات المقبلة رغم الإصابة.

