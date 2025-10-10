من هو مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي؟

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن فوز أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس بجائزة مدرب شهر سبتمبر، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق خلال الأسابيع الماضية، حيث لم يتعرض لأي خسارة وواصل عروضه القوية أمام كبار الدوري.

جلاسنر أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في سبتمبر

وحقق نادي كريستال بالاس رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته بالبريميرليج بعد أن واصل سلسلة اللاهزيمة التاريخية تحت قيادة المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر.

بهذا التتويج، يواصل جلاسنر ترسيخ مكانته كأحد أبرز المدربين في البريميرليج بالموسم الجاري، كما يعيش كريستال بالاس واحدة من أفضل فتراته في تاريخه الحديث.

