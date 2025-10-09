طاقم حكام أسترالي يدير مباراة عمان والإمارات في ملحق كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن طاقم حكام مباراة الإمارات وعمان في الجولة الثانية من ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026.

حكام الإمارات وعمان

يدير مباراة الإمارات وعمان يوم السبت 11 أكتوبر الجاري في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، طاقم تحكيم أسترالي بقيادة علي رضا فغاني، يساعده جورج لاكرينديس وجيمس ليدينسي، ويشرف على «الفار» الحكم شون إيفانز، ويعاونه ألكسندر كينج.

وتقاسم منتخبي عمان وقطر جدول ترتيب المجموعة الأولى من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما بالتعادل السلبي، على ملعب جاسم بن حمد في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا قطر وعمان، في المجموعة الأولى من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم بجانب الإمارات.

ترتيب مجموعة قطر في ملحق تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

1- عمان برصيد نقطة واحدة

2- قطر برصيد نقطة واحدة

3- الإمارات بدون أي نقاط ( لم يلعب أي مباراة)

علي صعيد آخر، تصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الثانية بعدما فاز على إندونيسيا 3-2، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمباريات المرحلة الرابعة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك 2026.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

1- السعودية 3 نقاط.

2- العراق 0 نقاط (لم يلعب أي مباراة).

3- إندونيسيا 0 نقاط.

وكانت المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، وتضم كل مجموعة 3 منتخبات وسوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وكان 6 منتخبات حسموا بطاقة التأهل لكأس العالم من المرحلة الثالثة وهم منتخبات إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية التي تضم السعودية وإندونيسيا والعراق في السعودية، بينما المجموعة الأولى تلعب في قطر ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة للمونديال بينما يخوض صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الثانية.

