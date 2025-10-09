بعد مرور 7 جولات، إقالة جديدة في الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال أوفييدو الإسباني رسميًا، اليوم الخميس، إقالة مدربه الصربي فيلكو باونوفيتش من منصبه، بعد مرور 7 جولات فقط على انطلاق الموسم في الدوري الإسباني الممتاز (الليج)، وذلك عقب تراجع نتائج الفريق منذ بداية المسابقة.

اقالة مدرب ريال أوفييدو

وجاء قرار الإقالة بعد خسارة أوفييدو في الجولة السابعة، والتي أبقت الفريق في مراكز الهبوط، حيث فشل في تحقيق سوى فوز واحد منذ انطلاق الموسم، ما دفع إدارة النادي لاتخاذ قرار سريع بإحداث تغيير في الجهاز الفني.

وكان باونوفيتش (46 عامًا) قد تولى تدريب ريال أوفييدو قبل 7 أشهر، وقاد الفريق لتحقيق الصعود التاريخي إلى الليجا بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا، ليُعيد الأمل لجماهير النادي بعودة الفريق إلى الأضواء.

ومن المنتظر أن يعلن ريال أوفييدو خلال الأيام المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلفًا لباونوفيتش، وسط تقارير تشير إلى إمكانية الاستعانة بمدرب إسباني يمتلك خبرة سابقة في الليغا

