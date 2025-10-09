الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد مرور 7 جولات، إقالة جديدة في الدوري الإسباني

الليجا
الليجا

أعلن نادي ريال أوفييدو الإسباني رسميًا، اليوم الخميس، إقالة مدربه الصربي فيلكو باونوفيتش من منصبه، بعد مرور 7 جولات فقط على انطلاق الموسم في الدوري الإسباني الممتاز (الليج)، وذلك عقب تراجع نتائج الفريق منذ بداية المسابقة.

اقالة مدرب ريال أوفييدو

وجاء قرار الإقالة بعد خسارة أوفييدو في الجولة السابعة، والتي أبقت الفريق في مراكز الهبوط، حيث فشل في تحقيق سوى فوز واحد منذ انطلاق الموسم، ما دفع إدارة النادي لاتخاذ قرار سريع بإحداث تغيير في الجهاز الفني.

وكان باونوفيتش (46 عامًا) قد تولى تدريب ريال أوفييدو قبل 7 أشهر، وقاد الفريق لتحقيق الصعود التاريخي إلى الليجا بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا، ليُعيد الأمل لجماهير النادي بعودة الفريق إلى الأضواء.

ومن المنتظر أن يعلن ريال أوفييدو خلال الأيام المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلفًا لباونوفيتش، وسط تقارير تشير إلى إمكانية الاستعانة بمدرب إسباني يمتلك خبرة سابقة في الليغا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني الدوري الإسباني الممتاز ريال أوفييدو الإسباني ريال أوفييدو

مواد متعلقة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن الشكل الجديد لجوائز الأفضل

صلاح يعتلي القمة، ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

90 دقيقة تفصل الجزائر عن الصعود لكأس العالم من بوابة الصومال

مصر البهية، فيفا يهنئ الفراعنة بالتأهل إلى كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

شاب يطعن والدته وزوجها بسكين بسبب خلافات مالية في الغربية

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

الراتب يصل لـ 24 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذه التخصصات في لبنان

الأحد، فتح باب قبول طلبات راغبي حج القرعة لعام 2026

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يسجل رقمًا قياسيًّا اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الخميس

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads