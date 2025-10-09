الخميس 09 أكتوبر 2025
نجم ريال مدريد يرد عن المقارنة مع لامين يامال

لامين يامال
لامين يامال

تحدث الشاب فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد، عن المقارنات المتكررة التي تُعقد بينه وبين موهبة برشلونة لامين يامال، مؤكدًا أنه لا يتأثر بما يُكتب في وسائل الإعلام.

لاعب ريال مدريد يرد على المقارنة مع لامين يامال 

وقال ماستانتونو في تصريحات صحفية: "المقارنة مع لامين يامال؟ هذه الأمور موجودة دائمًا في كرة القدم. الصحف تصنع العناوين، لكنها لا تزعجني لأنني لا أقارن نفسي بأحد. لامين لاعب رائع، لكني أركز على ما أقدمه بنفسي".

 

ويُعد اللاعبان من أبرز الوجوه الصاعدة في كرة القدم الإسبانية، حيث يواصل كل منهما إثبات موهبته في سن مبكرة مع نادييهما الكبيرين، ريال مدريد وبرشلونة.

ويرى متابعون أن تصريحات ماستانتونو تعكس نضجًا كبيرًا رغم صغر سنه، خاصة في ظل الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي تحيط بالنجوم الشباب في "الكلاسيكو" الإسباني.

