أخبار مصر

عميد طب قصر العيني يدلي بصوته في انتخابات نقابة الأطباء (صور)

عميد قصر العيني يشارك
عميد قصر العيني يشارك في انتخابات نقابة الأطباء
شارك الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، صباح اليوم الجمعة 10 أكتوبر، في انتخابات التجديد النصفي لـنقابة الأطباء التي أُقيمت بدار الحكمة.

وأكد صلاح عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في انتخابات النقابة تمثل واجبًا مهنيًا ووطنيًا مقدسًا لكل طبيب مؤمن برسالة مهنته ودوره في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن قوة النقابة من قوة أطبائها، وأن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات النقابية تعكس وعي الطبيب المصري وانتماءه الحقيقي لقضايا المهنة والمجتمع.

وأضاف أن قصر العيني سيظل نموذجًا مضيئًا للعطاء والانتماء والريادة الطبية، وأن أبناءه من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس كانوا وما زالوا في مقدمة الصفوف، يرسخون قيم المشاركة والالتزام ويجسدون الوجه الحقيقي للطبيب المصري الواعي والمسؤول.

وشهدت العملية الانتخابية حضورًا لافتًا ومشرفًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، من بينهم الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد كبير من أساتذة قصر العيني الذين حرصوا على المشاركة والتعبير عن صوتهم النقابي في أجواء يسودها الوعي والانتماء وروح المسئولية المهنية.

الجريدة الرسمية