52 مرشحًا يتنافسون على مقاعد القليوبية في انتخابات مجلس النواب

ارتفع عدد المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية إلى 52 مرشحًا، منذ فتح باب الترشح يوم الأربعاء الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنته لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال بنها الابتدائية.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت اليوم الجمعة، في ثالث أيام فتح باب الترشح، طلبين جديدين من مرشحين مستقلين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المرشحين في مختلف دوائر المحافظة إلى 52.

وترأس لجنة تلقي الطلبات المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، بمشاركة المستشار شفيق سعيد مساعد رئيس المحكمة، وياسر جاد أمين عام المحكمة.

وكشفت اللجنة عن تزايد ملحوظ في أعداد المرشحين المستقلين، إذ تقدم عدد من الشخصيات المستقلة، بينهم ياسر منصور قدح عن دائرة طوخ، وسمير بيومي عضو مجلس الشيوخ السابق عن دائرة القناطر الخيرية، ومحمد المغربي عن دائرة بنها وكفر شكر.

كما شهدت القوائم الحزبية ترشح 8 مرشحين من حزب مستقبل وطن، ومرشح من حزب الشعب الجمهوري، و3 مرشحين من الجبهة الوطنية، و4 من حزب حماة الوطن في مختلف الدوائر.

