السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، انتهت مباراة منتخب السودان وموريتانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وبتلك النتيجة يحل منتخب السودان في المركز الثالث، بجدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم، برصيد 13 نقطة، بينما ياتي موريتانيا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

السنغال يفوز علي جنوب السودان

حقق منتخب السنغال فوزا عريضا أمام نظيره جنوب السودان، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وبتلك النتيجة عزز منتخب السنغال صدارة ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم، برصيد 21 نقطة، بينما ياتي جنوب السودان في المركز السادس والأخير برصيد 4 نقاط.

