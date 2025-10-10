مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعي للتنمية

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، لرعاية الحفل الخيري السنوي الذي تنظمه المؤسسة لصالح الفئات الأكثر احتياجا، وذلك في إطار دورها المجتمعي وحرصها على دعم المبادرات الإنسانية والتنموية.





ووقع البروتوكول من جانب مصر للطيران عمرو عدوي رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومن جانب المؤسسة المستشار أمير رمزى رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر وذلك في قصر عابدين، بحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وبمشاركة النجمين مدحت صالح وأمال ماهر.

وفى كلمته خلال التوقيع، أعرب الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن سعادته برعاية مصر للطيران لهذا الحدث الهام وتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية مؤكدًا على حرص مصر للطيران على المساهمة الفعالة في إطار مسؤليتها المجتمعية كشركة رائدة في دعم أنشطة المسؤلية المجتمعية وتحقيق التكافل والتضامن كجزء من الهوية المصرية بجانب دورها الحيوى فى ربط الثقافات حول العالم .

دعم أنشطة المسؤلية المجتمعية وتحقيق التكافل والتضامن

وتعد مشاركة مصر للطيران في رعاية هذا الحدث في إطار التزامها المتواصل بدعم المؤسسات الخيرية الجادة، وإيمانها بأهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لخدمة المجتمع المصري بما يعكس دورها الوطني في بناء مستقبل أفضل للوطن.

جدير بالذكر أن مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، من المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات التنموية المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية، حيث تعمل على تحسين مستوى المعيشة في مختلف المحافظات، من خلال مشروعات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، مع التركيز على التمكين المجتمعي.

