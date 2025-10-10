إقبال متزايد من الأطباء على انتخابات التجديد النصفي للنقابة بقنا (فيديو وصور)

شهد نادي البحر، بمحافظة قنا، إقبالًا ملحوظًا من الأطباء للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في نقابة أطباء قنا في أجواء مفعمة بالحماس والمشاركة المهنية.

وانطلقت صباح اليوم، أعمال التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة قنا، وسط تنظيم جيد وإقبال من أعضاء الجمعية العمومية للأطباء بالمحافظة بالمقر الانتخابي.

وأعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات المكونة من الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا رئيسًا، حيث إن الاقتراع بدأ من الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة 5 مساءً يعقبه بعد ذلك عمليات الفرز.

